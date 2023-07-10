В сети появилось видео оголившихся в результате обмеления берегов Днепра в районе ДнепроГЭС в Запорожье.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что воды на этом участке реки практически не осталось.

Напомним, что на севере Запорожья Днепр обмелел до полуметра, его можно перейти вброд. Также после обмеления Днепра в Запорожье открылись остатки старого моста на Хортицу.

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