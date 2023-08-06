"Страна" сделала фото Киевского моря в районе Сухолучья. Оно очень сильно обмелело. Снимки сделаны 5 августа.

Киевское водохранилище было создано для того, чтобы использовать запасы воды для Киевской ГЭС, и добывать электроэнергию.

Для того чтобы появилось Киевское море, было затоплено 92 га земли, на которых было 52 населенных пункта с 33 тысячами жителей.

Водохранилище было создано в 1964-1966 годах и стало предпоследним из шести крупных водохранилищ на Днепре. Наибольшая его ширина составляет 12 км. Плотину разместили на верхнем участке Днепра выше Киева в районе города Вышгорода.

После того как Россия уничтожила Каховскую ГЭС, многие украинцы переживают, может ли постигнуть такая же судьба Киевскую. В "Укргидроэнерго" уверяют, что повредить ее даже ракетой достаточно сложно. Но, если это все же произойдет, то никаких катастрофических последствий не будет, утверждают в ведомстве.

Ранее в Киеве провели учения на случай чрезвычайно ситуации на Киевской ГЭС и наводнения.

Напомним, в ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС в Херсонской области, что вызвало катастрофические последствия.