В сети появилось видео высохшего Каховского водохранилища, бывшее дно которого зарастает травой после разрушения дамбы.

Соответствующий ролик публикуют местные паблики.

В конце прошлого месяца появились спутниковые снимки, наглядно показывающие масштаб обмеления Каховского водохранилища. Особенно низкий уровень воды возле Запорожской АЭС и Никополя. При этом в пруду-охладителе АЭС уровень воды пока достаточный.

Напомним, что РФ подорвала дамбу Каховской ГЭС рано утром 6 июня. В результате в зоне затопления оказалось более 40 населенных пунктов с населением порядка 16 тысяч человек. Каховское водохранилище стремительно обмелело, что вызвало проблемы с водоснабжением и экологией.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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