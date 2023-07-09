Войска РФ частично вернулись на позиции, которые они занимали до разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Там, где вода отошла достаточно сильно, они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием, потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", - заявила она.

Напомним, что россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС рано утром 6 июня. В результате были затоплены прибрежные территории. Прямой ущерб от подрыва Каховской ГЭС достигает двух миллиардов долларов.

Также мы писали о том, что появилось новое видео Каховской ГЭС сразу после подрыва дамбы.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.