Во Львове спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме, вызванный ночной ракетной атакой РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"15 августа утром поступило сообщение о пожаре в многоэтажке, произошедшем в результате вражеской атаки. Возгорание возникло в квартирах пятиэтажного жилого дома и на чердаке. Пожар ликвидирован в 10:20. К тушению привлекалось 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 15 августа РФ осуществила новую ракетную атаку по Украине. Во Львове обломки ракет упали на дома по улицам Патона и Каховской. Сообщалось о разрушениях, пожарах и пострадавших.

Также обвалилась крыша одного из супермаркетов. Повреждено несколько частных домов в пригороде. Кроме того, ракета прилетела во двор детсада, учреждение разрушено, пострадало более сотни квартир поблизости.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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