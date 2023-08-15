В результате ракетной атаки во Львове возник пожар. Фото: Telegram/dsns_telegram

Во Львове спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме, вызванный ночной ракетной атакой РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"15 августа утром поступило сообщение о пожаре в многоэтажке, произошедшем в результате вражеской атаки. Возгорание возникло в квартирах пятиэтажного жилого дома и на чердаке. Пожар ликвидирован в 10:20. К тушению привлекалось 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Во Львове потушили пожар

Во Львове потушили пожар

Во Львове потушили пожар

Напомним, ночью 15 августа РФ осуществила новую ракетную атаку по Украине. Во Львове обломки ракет упали на дома по улицам Патона и Каховской. Сообщалось о разрушениях, пожарах и пострадавших.

Также обвалилась крыша одного из супермаркетов. Повреждено несколько частных домов в пригороде. Кроме того, ракета прилетела во двор детсада, учреждение разрушено, пострадало более сотни квартир поблизости.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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