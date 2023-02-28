В Берлине из-под посольства РФ убрали российский танк, который выставили там 24 февраля - специально к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на немецкую полицию.

По данным издания, танк Т-72 стоял перед посольством на бульваре Унтер-ден-Линден до вечера понедельника, 27 февраля, и должен был служить мемориалом против войны.

Инициаторы акции рассказывали, что танк наехал на мину во время наступления армии РФ на Киев 31 марта 2022 года и был уничтожен взрывом. Вероятно, в нем погибли солдаты.

Военно-исторический музей Минобороны Украины предоставил танк в аренду, а также поддержал его транспортировку, добавили в издании.

По словам инициаторов, следующей страной, где выставят танк, будут Нидерланды.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года власти Берлина не позволили провести выставку уничтоженной российской техники в городе. Позже окружное управление назвало причину.

Также сообщалось, что 23 февраля в Лондоне улицу перед посольством России выкрасили в цвета украинского флага.