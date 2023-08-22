Столичный Национальный драматический театр им. Ивана Франко отменил спектакли, запланированные на 23-24 августа.

Об этом сообщается в Фейсбуке театра.

"Уважаемый зрители, 23-24 августа спектакли играть не будем в целях безопасности", — говорится в сообщении.

Также, как сообщили "Стране" киевляне, которые работают в офисах в центре города, им сказали не приезжать на работу 24 августа: "23-го по желанию и по ситуации, а 24-го работаем на дому".

Ранее в Киеве запретили мероприятия на День независимости.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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