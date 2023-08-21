Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море. Количество "Калибров" увеличено до 12, высока вероятность ракетного удара.

Об этом предупреждает мэрия Одессы.

Сообщается, что вдобавок к подлодке в море вышел малый ракетный корабль.

Ранее в ВСУ заявили, что Россия готовит массированную ракетную атаку на День независимости.

А в начале августа сообщалось, что РФ развернула большую группировку из 15 кораблей в Черном море и готовится к провокациям.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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