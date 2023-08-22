В Кировоградской и Черниговской областях запретили массовые мероприятия на День независимости
Запрет на массовые мероприятия на День независимости объявили власти Кировоградской и Черниговской областей.
Об этом сообщается в телеграм-каналах областных военных администраций регионов.
Это связано с опасением возможного ракетного удара РФ.
"Относительно запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории Черниговской области в течение 23-25 августа. Также органам местного самоуправления рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий на территории общин с 26 августа по 1 сентября.
По информации военного командования, в эти дни повышена опасность ракетных ударов", - сказано в посте Черниговской ОВА.
"Принято распоряжение о запрете проведения в области мирного собрания, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий 23 и 24 августа 2023 года", - заявили в Кировоградской администрации.
Ранее в Киеве театр им. Ивана Франко отменил спектакли 23-24 августа.
По информации военного командования, в праздничные дни повышена опасность ракетных ударов. Тем временем стало известно, что Россия вывела новый корабль - носитель "Калибров".
Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.
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