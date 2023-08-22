Сегодня утром россияне впервые вывели в Черное море свой новый корабль "Циклон".

Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Это носитель ракет "Калибр", который был недавно принят в состав Черноморского флота РФ. У него на вооружении стоит 8 универсальных пусковых шахт под ракеты Калибр и Оникс.

Всего россияне сегодня вывели в море сразу три ракетоносителя с суммарным залпом до 20 ракет.

Также они запускали единичные "Шахеды", проводя "разведку боем" украинской ПВО.

Гуменюк предупреждает, что это свидетельствует о готовности РФ нанести новый ракетный удар по Украине.

Недавно сообщалось, что Россия приняла в состав Черноморского флота новый носитель "Калибров".

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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