Президент Украины Владимир Зеленский вчера после полуночи созвонился с президентом США Джо Байденом.

"Провел переговоры с Президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем Независимости", - написал украинский президент и добавил, что в ходе беседы поблагодарил США за оказанную помощь.

Также сообщение о звонке вышло на сайте Белого дома. В нем говорится, что "Байден подтвердил обязательство США поддерживать защиту Украины от российской агрессии столько, сколько потребуется".

Кроме того Байден и Зеленский "обсудили начало подготовки украинских летчиков-истребителей и обеспечение ускоренного разрешения другим странам на передачу своих F-16 Украине после завершения обучения".

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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