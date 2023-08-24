Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

"Проинформировал Джейка Салливана об актуальной ситуации на фронте и действиях украинских войск с целью освобождения территорий нашего государства. Обсудили первоочередные оборонные нужды Украины, – говорится в сообщении главы Офиса президента.

Напомним, недавно Украина и США провели переговоры на уровне высшего военного командования. Украинские военные сообщили о ситуации на фронте и особенно уделили внимание ключевым потребностям Сил обороны, а также необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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