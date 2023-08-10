Высшее военное командование Украины провело переговоры с высшим военным командованием США.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

С украинской стороны, помимо самого Андрея Ермака и Валерия Залужного, приняло участие все военное командование: командующий сухопутных войск Сырский, командующий направления "Таврия" Тарнавский, министр обороны Резников, его первый заместитель Павлюк, командующий Воздушных сил Олещук, глава ГУР Буданов, командующий Нацгвардии Пивненко и глава Госпогранслужбы Дейнеко.

С американской стороны также было представлено верховное командование - министр обороны США Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Украинские военные сообщили о ситуации на фронте и особенно уделили внимание ключевым потребностям Сил обороны, а также необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак.

Ранее Пентагон объявил о новой военной помощи для Украины на $400 млн, в которую войдут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и ЗРК NASAMS, зенитные комплексы "Стингер", дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 60-мм минометные снаряды, 32 БТР "Страйкер" и другое вооружение.

По данным New York Times, Пентагон купит Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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