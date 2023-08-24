Анализируем ситуацию на 547-й день войны в Украине.

Главная тема дня - вероятная гибель Пригожина и командования "Вагнера". Этот вопрос мы отдельно подробно разбирали здесь.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня заявил, что украинские военные наступают южнее Бахмута. Российские телеграм-каналы конкретизировали, что ВСУ продвинулись на западе от Клещеевки. В то же время, по их сообщениям, ситуация под Бахмутом стабилизировалась.

На южном фронте украинские силы снова имели успех в направлении Новопрокоповки, заявило командование. К этому населенному пункту ВСУ наступают, обходя с востока группировку российских войск, которые держат оборону в районе Работино (Новопрокоповка находится к югу от этого села).

Вчера главком ВСУ Залужный показал видео из Работино с украинским флагом над зданием школы. В тоже время российские паблики утверждают, что в селе остаются подразделения армии РФ, которые контролируют южную часть населенного пункта.

Также они пишут, что ВСУ в целом усиливают давление в районе Работино атакую сразу в нескольких местах (о том, с чем связана такая активизация мы расскажем чуть ниже).

Самые громкие события дня снова разворачиваются вокруг крымского мыса Тарханкут. Вчера туда был прилет по российскому комплексу ПВО, а сегодня - произошла высадка диверсионной группы ГУР.

Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на какое-то здание. Оно похоже на коттеджный домик для туристов в Оленевке.

На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь.

"Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника", - говорится в сообщении ГУР.

Также заявляется, что десант ГУР уничтожил по меньшей мере 30 россиян и повредил четыре быстроходных катера.

Источники "Радио Свобода" говорят, что бой был с использованием плавсредств и авиации. В поселке Маяк расположена база 3-го радиотехнического полка и радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2".

Российские паблики пишут, что в 3:50 ночи у мыса Тарханкут вооруженные люди на лодках открыли огонь, предварительно, из РПГ. Звуки услышали постояльцы кемпинга в селе Оленевка. Они вышли на пляж и увидели две резиновые лодки недалеко от берега, в которых было порядка десяти человек.

Утверждается, что один из них стрелял по кемпингу, после чего группа села на лодки и уплыла. Об атаке на военные объекты российские ресурсы не сообщают.

Часть российских пабликов пишет, со ссылкой на свои источники, что "украинская ДРГ была уничтожена" вблизи мыса Тарханкут около 4 утра. Другие российские паблики этого не подтверждают. А в ГУР опровергли потери.

Напомним, на днях украинские военные катера действовали у газовых вышек со стороны Тарханкута, на западной оконечности Крыма. То есть, ВСУ заметно активизировались в этом районе. И, если удар по зенитно-ракетному комплексу имеет отчетливое военное значение, то высадка на берегу для установки флага - похоже скорее на акцию ко Дню Независимости, который Украина празднует сегодня.

То есть значение, в основном, информационно-психологическое, а не военное. Целью - поднять боевой дух украинцев на фоне медленного темпа наступления и отсутствия новостей о больших прорывах фронта. А заодно продемонстрировать, что "битва за Крым уже идет". К слову, как раз сегодня глава ГУР Буданов комментировал своей несбывшихся прогноз относительно того, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны. Он признал, что прогноз не сбылся и что реальность оказалась "не такой интенсивной" как хотелось бы, но добавил, что "интенсивность боевых действий на полуострове возросла".

Впрочем, определенные военные последствия этих рейдов также есть - россияне вынуждены будут сильнее укреплять западный берег Крыма и тратить на это личный состав.

Ночью был ракетный удар по Днепру. Там пострадало десять человек и разрушено здание одного из автовокзалов. Повреждены также банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто.

Минобороны РФ заявляет, что ночью поразили "центр принятия решений ВСУ". Местоположение заявленного удара не называется.

В Донецке ночью был удар по Киевскому району города. Загорелся мини-маркет на проспекте Панфилова. Также повреждения получили корпуса больницы Вишневского. Местные паблики пишут, что обстрел проводился кассетными снарядами.

Контрнаступление

Западные СМИ пишут, что Украина внесла коррективы в свою стратегию наступления после нескольких недель споров с американцами.

По данным Wall Street Journal, американцы призывали бросить все усилия на ореховское направление, чтобы выйти к Азовскому морю. Они считают, что для этого передано было достаточно бронетехники и еще раз столько уже не дадут.

В частности, в США не понимают усилий ВСУ под Бахмутом.

"Вы не понимаете природу этого конфликта. Это не противоповстанческая деятельность. Это Курская битва", - так по версии Wall Street Journal ответил на претензии американцев Залужный.

Однако, по данным WSJ, коррективы Украина в свою стратегию все же внесла и сконцентрировалась на Ореховском направлении, перейдя в оборону "в восточной части Запорожского фронта". Вероятно, имеется ввиду второе направление удара на юге на Времьевском выступе.

Отметим, что это уже вторая публикация в западных СМИ, которая говорит о том, что, по совету американцев, ВСУ решили сконцентрировать силы для наступления на Ореховом направлении с целью выйти на Токмак, а затем на Мелитополь. На это указывает, в том числе, и усиливавшаяся активность боев в районе Работино, о че писалось выше.

По мнению американских чиновников, которых цитирует Wall Street Journal, время для успеха на юге еще не потеряно. Залужный также заявил американцам, что ВСУ находятся на пороге прорыва.

Однако глубокие разногласия по поводу стратегии сохраняются.

"Официальные лица США говорят, что украинцы по-прежнему слишком рассредоточены для концентрированного наступления на юг, поскольку на востоке развернуты многочисленные бригады, и они до сих пор не сочетают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию", - говорится в материале.

Украина же отвечает, что пытается свести к минимуму потери, чтобы не потерять долгосрочный боевой потенциал. А также напоминает, что у нее нет преимущества в воздухе. Также указывается, что только 50-70% бойцов, участвовавших в наступлении, имели ранее боевой опыт.

Западная помощь

Норвегия присоединится к "самолетной коалиции" и тоже передаст Украине истребители F-16 - вслед за Данией и Нидерландами. Об этом сообщает местный телеканал TV2 со ссылкой на источники.

На вооружении Норвегии стоит 57 таких самолетов. По мнению издания Украине могут быть переданы 12 самолетов. Информацию о самолётах косвенно подтвердил глава ОП Ермак, опубликовав флаг Норвегии.

Также Зеленский после переговоров с президентом Португалии заявил, что Лиссабон готов присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на F-16.

По данным украинской военной разведки, в войне против Украины принимают участие около 436 российских самолетов разных типов. Об этом сегодня заявил глава ГУР Буданов. Он считает, что "это много".

Для сравнения - по данным Зеленского, Украина от Нидерландов и Дании может получить около 60 истребителей (плюс еще 12 от Норвегии). Но Нидерланды своей доли в размере 42 самолетов не подтверждали.

Также западные страны сегодня заявили о новой военной помощи Украине на День Независимости.

Германия передаст 40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN, 16 грузовиков Zetros, 90 систем обнаружения дронов и 510 тыс. патронов к огнестрельному оружию. А также впервые немцы передадут ракеты для американских ЗРК Patriot.

Норвегия объявила, что передаст ракеты для систем ПВО IRIS-T. А Литва передаст радиолокационные станции морского наблюдения, винтовки, патроны, боеприпасы для гранатометов Carl Gustaf, средства противодействия БПЛА.

Саммит БРИКС и Украина

Сегодня "большая пятерка", куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - организация БРИКС - впервые заявила о расширении.

Туда вступят шесть новых стран - Аргентина, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на подведении итогов саммита объединения. Их членство начнется с 2024 года.

Причем, в БРИКС заявляют, что нынешнее расширение не станет последним. Си Цзиньпин считает принятие новых членов "новой отправной точкой для альянса". Говорит, что на странах БРИКС лежит "ответственность за мировую стабильность и безопасность".

Премьер Индии Нарендра Моди добавил, что на расширение БРИКС должны обратить внимание "все институты мира, чтобы адаптироваться к изменяющемуся миру".

Заявляется, что всего подали заявки 22 страны.

Также на саммите обсуждались расчеты в национальных валютах, а не в долларе и евро в международной торговле (что страны объединения уже делают) и возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе национальных валют.

"Вопрос единой расчетной валюты БРИКС очень сложный, но мы будем двигаться в этом направлении", - заявил выступивший по видеосвязи Путин.

Также Рамафоса призвал к мирному решению "текущих конфликтов в мире". Видимо, подразумевая Украину.

Еще примечательно, что теперь страны-члены БРИКС будут контролировать 80% мировой добычи нефти.

Западные СМИ отмечают, что Индия и Бразилия изначально не поддерживали расширение группы, но точка зрения Китая и РФ перевесила.

Ранее Financial Times писал, что Китай хочет сделать из БРИКС полноценного геополитического соперника "Большой семерки", а Индия выступает против этого и хочет просто отстаивать интересы развивающихся стран.

CNN перечисляет интересы стран, которые стремятся в БРИКС: от ухода от доллара в торговле и перехода на местные валюты, до "бросания вызова США". Расширение БРИКС может "создать альтернативы существующим глобальным институтам власти".

При этом решение о включении таких стран как Иран, может еще больше склонить БРИКС к превращению в антизападный блок.

Присутствие России в организации, куда многие хотят войти, "указывает на увеличивающийся разрыв между приоритетами тех стран, которые выстраиваются в очередь в БРИКС, и западных стран, которые объединились против Путина в поддержку Украины".

Несмотря на то, что многие из этих стран пострадали от войны в Украине, они полагают, что "есть вещи, которые НАТО и Соединенные Штаты сделали, чтобы разжечь или продлить конфликт", сказал аналитик из Бангалора Манодж Кевалрамани.

Также многие ищут альтернативы у БРИКС, поскольку "Запад, похоже, замыкается в себе".

Для Украины события вокруг БРИКС показывают, что страны "глобального Юга" вряд ли в ближайшее время станут на сторону западной точки зрения в войне - то есть, станут сторонниками победы Украины и разгрома России. Что, впрочем, показал и недавний саммит по мирному урегулированию в Саудовской Аравии, которая, к слову, теперь вступает в БРИКС.