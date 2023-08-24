Вечером 23 августа 2023 года в Тверской области разбился самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, все они погибли.

Среди пассажиров, судя по всему, был владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Экспертиза тел еще не проведена, однако власти России заявили, что оба руководителя "Вагнера", а также ряд командиров ЧВК числились на борту.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после неудачной попытки вооруженного мятежа - похода "вагнеровцев" на Москву.

"Страна" вспоминает главные вехи жизни Пригожина, а также анализирует версии и последствия вчерашней авиакатастрофы.

"Повар Путина". От хот-догов до мятежа

О том, кто такой Евгений Пригожин и как он стал фигурой №1 в российско-украинской войне - мы анализировали еще в конце прошлого года, когда главным полем битвы стал Бахмут.

О "Вагнере" СМИ впервые начали упоминать в 2014 году - как о проекте отставных офицеров ГРУ, который, при покровительстве Кремля, был сформирован для выполнения деликатных задач за рубежом, в которых по разным причинам не хотели в открытую задействовать официальные российские силовые структуры. В частности, на Ближнем Востоке и в Африке - но также засветился "Вагнер" и в Украине, когда началась война на Донбассе, а еще ранее - во время аннексии Крыма.

По неподтвержденным данным именно "вагнеровцы" были теми вооруженными людьми без опознавательных знаков, которые 27 февраля 2014 года захватили здание Верховного совета Крыма (с чего и начался процесс аннексии). Украинские спецслужбы обвиняли "вагнеровцев" в том, что они сбили украинский военно-транспортный самолет в июне 2014 года близ Луганска, а также участвовали в боевых действия на стороне пророссийских сепаратистов против ВСУ во время войны на Донбассе. Ряд СМИ также писали, что именно "вагнеровцы" стояли за убийством ряда нелояльных России и руководителями "ЛДНР" лидеров сепаратистов.

Куратором "Вагнера" называли Пригожина - близкого к Кремлю бизнесмена с криминальным прошлым, который также выполнял разные специфические миссии для российской власти - как писали оппозиционные Путину СМИ, от создания "ботоферм" и "фабрики троллей" до шефства над частной военной компанией.

Пригожин, отсидев в 80-е годы за разбой и мошенничество, и выйдя на свободу как раз под конец существования советской власти, тут же занялся предпринимательством. Начинал с точки по продаже хот-догов в Санкт-Петербурге. Затем занялся ресторанным бизнесом, основав ряд известных ресторанов, которые пользовались популярностью у российской элиты. В том числе и у Путина.

Благодаря связям с президентом РФ компании Пригожина получили огромные господряды на поставки питаня школам, больницам, армии и прочим госструктурам. А самого Пригожина стали называть "поваром Путина".

По поводу ЧВК Пригожин официально подтвердил свою роль только в 2022 году - уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он заявлял, что занимается обеспечением и пиаром "Вагнера" - а бывший офицер ГРУ Дмитрий Уткин, по позывному которого и названа данная структура, осуществляет военное командование.

"Каминг-аут" произошел, когда Пригожин стал наиболее медийным лицом всей российской "спецоперации" в Украине. Пик этого процесса пришелся на штурм Бахмута, который вела ЧВК "Вагнер".

Формально бои за город длились, начиная с августа 2022 года. Но в интенсивную фазу они вошли в конце октября, когда "Вагнер" захватил сначала окрестные деревни, а затем вошел с востока и в сам Бахмут. Позже город был взят в полукольцо с юга и севера и к маю 2023 года захвачен практически полностью.

Бахмутская кампания стала главным публичным "соло" Пригожина. Он окончательно вышел из тени, где находился долгие годы, и стал основным публичным спикером с российской стороны, комментирующим события на фронте.

Многие связывают это "восхождение" с разочарованием Путина в текущих возможностях российской кадровой армии, которая тогда потерпела поражение в Харьковской области, а также с борьбой различных кремлевских группировок за контроль над минобороны и огромными финансовыми потоками на войну. Одновременно командующим всей группировкой РФ тогда был назначен близкий к "Вагнеру" генерал Сергей Суровикин.

И действительно, сперва Пригожин получил огромную административную и медийную поддержку: по всей России открывались центры по вербовке в "Вагнер", а Пригожину позволили массово набирать штурмовую пехоту в тюрьмах, откуда на фронт пошли десятки тысяч заключенных, которых бросали в бой, не считаясь с потерями, что и обеспечивало продвижение ЧВК в Бахмуте и в Соледаре. Также, по данным правозащитников и бывших "вагнеровцев", в ЧВК практиковались внесудебные расправы - убийства без суда и следствия за неповиновению приказу.

По итогу цена захвата этих городов оказалась очень велика.

Один из командиров ЧВК "Вагнер", начальник штаба с позывным "Маркс", в июле назвал общую численность "вагнеровцев", участвовавших в войне в Украине и потери частной компании.

По его словам, всего через "украинскую командировку" прошли 78 тысяч наемников. Из них 49 тысяч - это заключенные. К 20 мая были убиты 22 тысячи "вагнеровцев", ранены 40 тысяч.

То есть, как следует из этих данных, потери "вагнеровцев" убитыми составили 28% личного состава. При этом вряд ли командир ЧВК завысил потери в сравнении с реальными, ведь обычно свои потери, наоборот, занижают.

Ценой таких потерь в течение примерно года "вагнеровцы" при поддержке подразделений армии РФ и "ЛДНР" захватили небольшие провинциальные города Донбасса: Попасную (ее довоенное население было 20 тысяч человек), Соледар (10 тысяч), Светлодарск (10 тысяч жителей), большую часть Бахмута (70 тысяч), а также села и поселки в округе.

Для того чтобы понять, насколько это высокий уровень потерь, приведем для сравнения потери Красной армии в крупных битвах Второй мировой войны. Для более корректного сравнения возьмем статистику о битвах за города.

Битва за Берлин: участвовали со стороны советских войск 464 тысячи человек, 75 тысяч погибших, процент погибших - 16,2%.

Взятие Варшавы: 91 тысяча участников, погибли 10,5 тысяч, процент погибших - 11,5%.

Взятие Кенигсберга: 137 тысяч участников, погибли 9,2 тысячи, процент погибших - 6,7%

Взятие Будапешта: 719,5 тысяч участников, погибли 80 тысяч, процент погибших - 11,1%.

Если брать в целом уровень потерь Красной Армии за всю войну, включая самые тяжелые первые два года, то у исследователей есть разночтения. Но по наиболее распространённой версии уровень потерь составил 22,9%. И это включая погибших в плену. То есть, меньше, чем у "Вагнера".

Подготовка мятежа

С начала 2023 года поддержка со стороны Кремля Пригожина, который к тому времени уже все более резко высказывался не только по поводу ситуации на фронте, но и в стране в целом, стала ослабевать. Параллельно - и вряд ли это совпадение - Суровикин был понижен до замкомандующего, а его пост занял глава генштаба РФ Валерий Герасимов.

Как раз с момента этой кадровой рокировки зимой 2023 года Пригожин стал обвинять военное руководство РФ - а именно Шойгу и Герасимова - в "прикручивании" поставок боеприпасов для "Вагнера". Параллельно финансируемая Пригожиным сетка телеграмм-каналов, военкоров и блогеров развернула масштабную кампанию по дискредитации армейского командования и, одновременно, возвеличиванию заслуг "Вагнера" и лично Пригожина.

Вероятно, таким образом он рассчитывал добиться отставки Шойгу и Герасимова, но, по итогу, эффект оказался обратным. В Кремле, вероятно, его бурная пиар-активность и плохо скрываемые политические амбиции начали вызывать большие опасения, а потому ему начали потихоньку "перекрывать кислород". Еще с конца зимы ему запретили вербовать заключенных.

В ответ Пригожин еще более обострил свою критику, обвиняя командование в саботаже поставок боеприпасов и грозился уйти из Бахмута.

Резкое обострение произошло в начале мая, когда Пригожин записал знаменитое видео про Шойгу, Герасимова и снаряды, заявив, что "вагнеровцы" уходят из Бахмута, фактически обнажая фронт. Уже тогда это было похоже на подготовку мятежа. По итогу Пригожин из Бахмута ушел. Но не в начале мае, а в начале июня - после того как объявил о захвате города (Украина полный захват города отрицала).

К тому времени, его критика военно-политического руководства России стала тотальной. Критиковать непосредственно Путина он избегал, но давал понять, что его политика в отношении Украины полностью неправильная и порочная. Например, заявил об абсолютно лживом предлоге для войны, так как ВСу не собирались наступать на Донбассе.

К тому времени, судя по всему, в Кремле окончательно убедились в том, что Пригожин вышел из под контроля и решили этот контроль вернуть.

Минобороны России приказало всем ЧВК и воюющим в них комбатантам заключить контракты с военным ведомством и перейти таким образом на легальное положение. Тем, кто контракты не подписал не получат ни оружие, ни финансирование и не будут задействованы для войны в Украине.

Крайним сроком подписания было назначено 1 июля. Пригожин оказался перед непростым выборам. Подписать контракт означало полностью потерять самостоятельность и прекратить свою игру. Не пописывать контракт - быть отлученным от денег, что означало фактическую потерю бизнеса. Поэтому Пригожин выбрал третий путь - начать вооружённый мятеж.

23 июня, заявив, что российские войска якобы обстреляли базу "вагнеровцев" Пригожин объявил о "марше справедливости".

"Вагнер" утром 24 июня захватил штаб группировки российских войск в Украине в Ростове-на-Дону, а вооружённая колонна во главе с Уткиным и практически дошла до Московской области, попутно сбив несколько самолетов и вертолетов российской армии.

Тогда Кремлю удалось подавить мятеж невоенным путем - через Лукашенко уговорив Пригожина остановить бунт и вывести силы в Беларусь под гарантии безопасности обоих президентов.

"Страна" уже неоднократно анализировала этот мятеж.

До сих пор не очень понятно был ли он экспромтом лично Пригожина и "вагнеровцев", либо они выполняли задания неких внутренних сил, заинтересованных в ускорении смены власти в РФ (до мятежа куратором Пригожина называли влиятельный клан Дюмина-Золотова, а самого губернатора Тульской области Дюмина называли претендентом на пост министра обороны вместо Шойгу и возможным преемником Путина).

Либо же Пригожин действовал по согласованию с западными и с украинскими спецслужбами. Последняя версия популярна среди противников главы ЧВК "Вагнер" в РФ, но она каких-либо подтверждений не имеет.

В тоже время, по данным "Страны", подготовка мятежа не была секретом для Украины еще с начала мая. Киев, судя по заявлениям украинских спикеров, много ставил на внутренний конфликт в РФ - что должно было стать залогом успешного контрнаступления.

К слову, усилившиеся еще в мае налеты дронов на Москву и акции "РДК" в Белгородской области активно тогда играли на руку Пригожину, который обвинял военное руководство РФ в некомпетентности.

Но мятеж захлебнулся в силу ряда факторов. Главный из них - Пригожин не получил поддержки со стороны армии, политиков или других представителей российских элит и общества. Даже многие сторонники "вагнеровцев" восприняли мятеж как "удар в спину России" во время войны.

Более того, против мятежа сразу публично выступил Путин и высшие чиновники. И было понятно, что власть не пойдет на требования выдать Шойгу и Герасимова и будет воевать.

Видимо, перспективы такой войны были для Пригожина туманны - расчет был на относительно бескровный "блицкриг". А в прямом столкновении с регулярной армией исход был неясен. И он решил свернуть мятеж при первой удобной возможности.

В июле "Вагнер" сдал оружие минобороны РФ, прекратил свою деятельность в России. Часть "вагнеровцев" уехало вслед за Пригожиным в Беларусь. Часть пошло служить в российскую армию. Часть разошлись по домам. Многие продолжили действовать в Африке.

Собственно, на Африке, судя по немногочисленным публичным заявлениям Пригожина он и был намерен сосредоточить свои деятельность. Об этом, в частности, было его первое после мятежа, и как оказалось, последнее видеообращение.

Пригожин заявил, что "выполняет там те задачи, которые мы обещали решить" и сказал, что ему нужны "богатыри".

Через два дня после появления этого видео самолет Пригожина разбился. Все пассажиры на борту погибли.

Что известно о крушении самолета под Тверью

Российские СМИ и телеграм-каналы приводят примерно следующую фактологию крушения самолета Пригожина.

Перед вылетом стюардесса Кристина Распопова сообщила родственникам, что их рейс почему-то задерживается. Тем не менее, в 17:54 борт вылетел из московского Шереметьево в петербургский Пулково.

В 18:10 самолёт поднялся на высоту 8,5 км над Тверью. Затем, по данным flightradar, 9 минут горизонтального полета и набор высоты до 9,1 км. В 18:19 Embraer Legacy 600 начал падать. Он резко потерял высоту за 22 секунды на 2,5 километра. В 18:20, спустя 26 минут после вылета, пропал с радаров, на вызовы диспетчера экипаж не реагировал.

Авария произошла в районе населенного пункта Куженкино Бологовского округа.

Перед крушением местные жители слышали несколько громких хлопков. Случился пожар. По словам очевидцев, части самолета разбросало в разные стороны на пять километров.

Западные эксперты, анализируя видео падения самолета Пригожина, сходятся на том, что борт, во-первых, горел, а во-вторых, был с оторванным крылом. "Он быстро падает, вращаясь, и за ним поднимается много дыма. Видно, что самолет загорелся. И похоже, что некоторые элементы конструкции, аэродинамические поверхности, отсутствовали", — сказал ветеран аэрокосмической отрасли Майлз О'Брайен.

О'Брайен добавил, что это может быть вызвано взрывом внутри или снаружи самолета, например, взрывом на борту или попаданием в самолет ракеты.

Дэвид Суси, бывший инспектор по безопасности Федерального управления гражданской авиации США, поддержал эту возможность, заявив, что падение самолета выглядело так, будто у него осталось только одно крыло.

Официально причины катастрофы пока не установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Среди основных версий следователей: "внешнее воздействие" на самолет, технические проблемы и ошибка пилота.

По данным Financial Times, что самолет могла сбить зенитная ракета. "Западный чиновник сообщил, что самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой, но не смог подтвердить, находился ли на борту Пригожин, добавив: "Путин пленных не берет", - говорится в статье.

В Шереметьево, откуда вылетел джет, по данным собеседников российских СМИ, введено особое распоряжение: сотрудников, отвечающих за безопасность, вызвали с выходных на дежурство. Как пишут телеграм-каналы, следствие рассматривает версию, что взрывчатку заложили в отсек шасси.

Как утверждают источники российских пабликов, первым подозреваемым по делу о подрыве самолета Пригожина стал его личный пилот Артем Степанов. Он также является бывшим учредителем компании "МНТ Аэро", которая владеет разбившимся джетом.

По данным источника, Степанов имел доступ к самолету, а перед взрывом уехал на Камчатку, где "потерялся". Сообщается, что правоохранительные органы не могут его найти. Его брат сказал, что мужчина третий день находится в походе и с ним нет связи.

Погиб ли Пригожин?

По данным МЧС России, на борту находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа.

Росавиация обнародовала имена пассажиров:

Евгений Пригожин - владелец ЧВК "Вагнер",

Дмитрий Уткин - подполковник запаса, до 2013 года - командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Командир и основатель ЧВК "Вагнер",

Валерий Чекалов - заместитель Пригожина в ЧВК "Вагнер", отвечавший за многие бизнес-процессы и за логистику,

Евгений Макарян - наемник ЧВК "Вагнер", находится в списках сайта "Миротворец",

Александр Тотмин - наемник ЧВК "Вагнер", по данным сайта "Миротворец", воевал в Судане;

Пропустин Сергей - наемник ЧВК "Вагнер", разведчик-гранатометчик, находится в списках сайта "Миротворец".

Стоит отметить, что федеральные российские СМИ весьма осторожны в формулировках. Они сообщают: "Пригожин значился в списках", но прямо его смерть пока не констатируют.

Последняя информация по делу - тела собрали с места крушения и повезли на экспертизу в морг. Опознан ли там Пригожин - точной информации нет, в телеграм-каналах появляется много противоречивых данных на этот счет. Сообщается, что нужна экспертиза только по ДНК.

То есть, интрига насчет того, мог ли Пригожин не находиться на борту, действительно существует. В день крушения российские паблики писали, что куратора могло не быть в самолете, даже несмотря на то, что он числился среди пассажиров.

По их данным, Пригожин часто "путал следы", регистрируясь на один рейс, но в реальности улетая на другом. Второй самолет, который во время авиакатастрофы наматывал круги над Москвой и затем успешно приземлился, у Пригожина действительно был.

По данным телеканала Al-Jazeera, что на месте крушения самолета был найден телефон Пригожина, однако его труп по состоянию на утро четверга не идентифицирован.

Но, с учетом того, что он до сих пор не объявился нигде живым, можно считать вероятность его гибели очень высокой. Либо, если исходить из конспирологических теорий, речь идет об инсценировке его смерти, чтоб "вычеркнуть из списка живых". Впрочем, в таком случае его все равно объявят погибшим.

Версии и последствия

Первая - наиболее распространенная, гласит, что самолет Пригожина взорвали (или сбили) по приказу Путина. Ее уже транслируют и в Украине, и в США, и в самой России.

В РФ же на официальном уровне, а также на прокремлевских ресурсах, версия о причастности российской власти отметается и называется "вражеским вбросом" с целью посеять вражду и смуту внутри страны.

Вторая - что это самодеятельность неких внутренних врагов Пригожина в РФ. На нее намекают некоторые близкие к "Вагнеру" телеграм-каналы, заявляя, что Пригожина убили "предатели России".

Третья - самолёт взорвали иностранные спецслужбы, подбросив туда взрывчатку. Скорее всего, она и станет официальной в России.

Если верна первая версия, то смерть Пригожина посылает предельно четкий сигнал - любой, кто бросит вызов российской государственной машине и лично Путину будет раздавлен. Будь то Навальный или Пригожин. Разница между ними в том, что Навальный организовывал акции гражданского неповиновения, а не вооруженный мятеж, и потому сидит в тюрьме. А Пригожин пошел на вооружённый мятеж, не раскаялся и был убит.

Это, в том числе, и сигнал для тех представителей российской элиты, которые, на фоне тяжелой войны, мятежа "Вагнера" и прочих проблем, уже успели списать Путина со счетов и начали рассуждать о "транзите власти".

Также нужно понимать, что ЧВК "Вагнер" только по названию была "частной" компанией. В реальности это была одна из силовых структур РФ, действующая под контролем и на деньги российского государства (на огромных суммах финансирования из бюджета, которые выделялись Пригожину, делал после мятежа особый акцент Путин).

Но этот актив был формально "записан" на назначенного реальными собственниками топ-менеджера. То есть, Пригожина. Который в како-то момент почувствовал себя достаточно сильным, чтоб попытаться этот актив у собственников "отжать".

Истории же о том, как топ-менеджер, на которого оформили актив, пытался отобрать контроль над ним у реальных собственников, один из наиболее распространенных сюжетов заказных убийств на постсоветском пространстве еще с 90-х годов.

Если исходить из версии о том, что Пригожина убили по приказу Кремля, то становится более понятной и логика действий российской власти после мятежа.

Путин решил максимально усыпить бдительность Пригожина и его соратников. Пригласил на встречу, говорил по-доброму, оказывал знаки внимания, предлагал "варианты трудоустройства", оставил даже часть господрядов для фирм главы ЧВК. Итогом стало согласие Пригожина разоружить "Вагнер" и прекратить его деятельность в России, удалившись в Беларусь и в Африку. Параллельно шла зачистка близких к Пригожину людей в армии.

Таким образом, опасность повторения мятежа была в значительной степени минимизирована (по крайней так, вероятно, посчитали в Кремле) и 23 августа игру решили закончить.

Какое влияние будет иметь вероятная гибель Пригожина на ситуацию внутри РФ?

Пригожин, несмотря на провал его мятежа, разоружение и расформирование ЧВК "Вагнер" в России, оставался потенциальной "точкой сборки" нового бунта, если к нему вдруг возникли бы предпосылки.

Человек, который повел свою частную армию на Москву, после чего не был наказан, как положено наказывать мятежников, а был принят в Кремле и остался "в раскладах" (при том, что в содеянном даже не раскаялся) - это был сильный образ, который самим фактом своего существования бил по стабильности и авторитету власти Путина, особенно среди российской элиты, так как внешне мягкая реакция президента РФ после мятежа могла быть воспринята как проявление слабости.

Катастрофа самолета эту очень серьезную угрозу для него ликвидировала и, скорее всего, будет использована Кремлем импульс для внутренней консолидации вокруг Путина.

Естественно, это не снимет существующие проблемы в РФ – очень тяжелая война, которая явно пошла не по изначальному плану и требует все больше ресурсов – как человеческих, так и финансовых, экономические трудности (например, начавшийся рост цен на ряд товаров), разборки между околокремлевскими группами влияния и прочее.

Однако Пригожин был единственным в России человеком, который, теоретически, мог на фоне этих проблем раскачать ситуацию (также как он ее раскачивал зимой и весной) вплоть до нового вооруженного мятежа и организации масштабной смуты. Другого такого деятеля на горизонте пока не видно. Тем более, что у кандидатов на эту роль судьба Пригожина будет всегда перед глазами.

О том, что гибелей Пригожина это плохая новость для Украины и стабилизирующий фактор для Путина пишут и западные СМИ.

Как написал замглавреда BILD Пауль Ронцхаймер, Пригожин в последние месяцы был важным дестабилизирующим фактором для российской власти. Поэтому его действия были выгодны Украине по принципу "враг моего врага — мой друг".

"Я думаю, что, если Пригожин действительно мёртв, в конце концов это стабилизирующий фактор для Владимира Путина и таким образом никак не хорошая новость для Украины", — сказал Ронцхаймер.

"Вагнер" вернется в Украину?

Закономерный вопрос - можно ли ожидать после гибели Пригожина бунта "вагнеровцев" и их сторонников?

Вчера вечером было много разговоров о том, что теперь начнется новый мятеж и "марш на Москву", сообщалось о некоем экстренном заседании "совета командиров "Вагнера", появились видео от имени якобы "вагнеровцев" и российских военных с обвинениями в адрес Путина.

Но достоверность этих видео не подтверждена (в РФ их считают фейком), а заседание совета командиров "Вагнера" вчера опровергли близкие к Пригожину телеграм-каналы. В целом, хоть отдельные "вагнеровские" каналы все еще пытаются качать "зраду", но основная часть провоенных пабликов и спикеров России (в том числе, многие из тех, кто ранее поддерживал Пригожина) продвигает другую линию: "все, что говорят о причастности к гибели Пригожина Путина это вражеское ЦИПСО, чтоб столкнуть нас лбами, не нужно этому верить, а нужно воевать дальше и крепить единство рядов".

Да и в обществе и в армии, как показали события 23-24 июня, Пригожин не пользуется большой поддержкой за исключением узкой группы радикальных "Z-патриотов" (да и то не всех). Эта группа может предпринять какие-то действия, но справиться с ними Кремлю будет намного проще, чем с мятежом двухмесячной давности. Кроме того, многие сторонники "Вагнера" могут счесть для себя более удобным и безопасным поверить в версию о том, что Пригожина убили иностранные спецслужбы, и призвать "не сеять смуту и не нагнетать ситуацию во время войны.

Хотя все равно остается дилемма, что будет теперь с ЧВК "Вагнер" без командования.

Часть из них сейчас находится в Африке, часть в Беларуси. Что касается "африканских вагнеровцев", то, судя по публикациям в российских телеграм-каналах, их хотят включить в создаваемый под эгидой российской военной разведки специальный "экспедиционный корпус" для действий в Африке. Ранее этому, как пишут, противился Пригожин, но теперь, вероятно, процесс попытаются довести до конца.

Что касается "белорусских вагнеровцев", то их, вероятно, захотят вновь задействовать в войне против Украины под руководством лояльной российским властям части командиров ЧВК. Такой вариант, собственно, уже предлагал "вагнеровцам" Путин на встрече с ними в Кремле (он сказал, что новым их командиром будет исполнительный директор "Вагнера" Трошев). Но тогда против этого жестко выступил Пригожин и большинство командиров пошло за ним в Беларусь. Теперь, вероятно, будет попытка номер два.

В случае ее успеха, "вагнеровцы" вернутся на фронт как отдельное подразделение, но уже в структуре российской армии (или другой силовой структуры), хотя, возможно, с особым статусом и под прямым контролем Путина.

Но уже западные СМИ и белорусские оппозиционные паблики активно пишут том, что "вагнеровцы" покидают Беларусь транспортными самолетами, а военный лагерь ЧВК демонтируют. Если эта информация подтвердится, то предположение о возвращении "вагнеровцев" на фронт имеет право на существование.