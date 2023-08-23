"Нелояльность равна смерти". У Зеленского прокомментировали сообщения о гибели Евгения Пригожина
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что за Евгения Пригожина устранили по приказу президента России Владимира Путина.
Об этом он написал своём Твиттере.
"Демонстративное устранение Пригожина и команды Вагнера через два месяца после попытки государственного переворота является сигналом Путина российским элитам в преддверии выборов 2024 года. "Осторожно! Нелояльность равна смерти", — считает Подоляк.
Советник также отметил, что свой смертный приговор Пригожин подписал, когда поверил в "гарантии безопасности" от Лукашенко и в "честное слово" Путина.
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