Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что за Евгения Пригожина устранили по приказу президента России Владимира Путина.

Об этом он написал своём Твиттере.

"Демонстративное устранение Пригожина и команды Вагнера через два месяца после попытки государственного переворота является сигналом Путина российским элитам в преддверии выборов 2024 года. "Осторожно! Нелояльность равна смерти", — считает Подоляк.

Советник также отметил, что свой смертный приговор Пригожин подписал, когда поверил в "гарантии безопасности" от Лукашенко и в "честное слово" Путина.

Перед этим мы сообщали, что суд в Гааге может выдать новые ордера на арест Путина и российского правительства за их связь с ЧВК "Вагнер".

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