Президенту США Джо Байдену сообщили о крушении самолета в России, на борту которого находился куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом пишет сайт британского телеканала Sky news со ссылкой на Белый дом.

"Президент США на этой неделе находится в отпуске. В настоящее время он находится в Тахо-Вэлли, штат Калифорния", - сказал американский корреспондент Марк Стоун.

Вопросы о крушении самолета под Тверью настигли Байдена со стаканом смузи на выходе из фитнесс-студии, где президент США занимался на велотренажере и пилатесом.

"Может быть, вы помните, когда вы [репортер] спросили меня об этом [Пригожине] я сказал, что на его месте был бы осторожен с тем, что я пью и на чем езжу. Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен", - сказал американский президент.

"В России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин. Но я точно не знаю", - заявил Байден.

Он добавил, что слишком мало осведомлен о происходящем, чтобы отвечать на дальнейшие вопросы по этому поводу, сказав репортерам: "Последние полтора часа я тренировался".

Байден на озере Тахо продолжает свой очередной отпуск, после короткого рабочего перерыва на посещение Гавайев для общения с пострадавшими от пожаров.

Бдительные оппоненты подсчитали, что президент США провел на отдыхе уже 377 дней своего президентства.

Напомним, у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение принадлежащий Пригожину самолет. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30.

Почти сразу журналисты сообщили, что в списках его пассажиров были куратор ЧВК и командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин.

Представительница Белого дома сделала заявление в духе Байдена, отметив, что в администрации ознакомились с информацией о крушении самолета под Тверью и не удивятся, если гибель куратора ЧВК "Вагнер" подтвердится.