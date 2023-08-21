Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал свое первое видео с момента провала мятежа в России.

Он записал видео из Африки, заявил, что "выполняет там те задачи, которые мы обещали решить".

Кроме того, Пригожин сказал, что ему нужны "богатыри".

Напомним, с действиями Пригожина и ЧВК "Вагнер" Запад связывает серию военных переворотов в Западной Африке, включая недавний мятеж в Нигере.

Недавно замгоссекретаря США Виктория Нуланд побывала в Нигере и встретилась с руководителями военного переворота. После этого она заявила, что мятежники Нигера осознают риски для суверенитета страны, если туда зайдет ЧВК "Вагнер". О том, что мятежники запросили помощи у "Вагнера", ранее сообщали западные издания. Запрос к "Вагнеру" поступил во время визита одного из лидеров переворота генерала Салифу Моди в соседнюю страну Мали, где действует ЧВК.

Известно, что Госдепартамент США планировал ввести очередные санкции в отношении ЧВК "Вагнер" как раз из-за её действий в Африке, но отложил эту меру.

Ранее мы писали, что 27 июля Пригожин появился на российско-африканском форуме в Петербурге, где выступил президент РФ Владимир Путин.