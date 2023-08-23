Белый дом ознакомился с сообщениями прессы о крушении самолета под Тверью в России, на борту которого, предположительно, находился бизнесмен Евгений Пригожин. В администрации США не удивится, если гибель куратора ЧВК "Вагнер" подтвердится.

Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон в соцсети Х.

"Мы видели сообщения. Если они подтвердятся, никто не должен удивляться", – написала Уотсон.

Напомним, сегодня у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение принадлежащий Пригожину самолет. По предварительной информации, инцидент произошел в 18:30. По данным российского МЧС, предварительно всего на борту потерпевшего крушение самолета находились десять человек, трое из которых — члены экипажа.

Почти сразу СМИ сообщили, что в списках его пассажиров были куратор ЧВК и командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин.

А вскоре руководители ЧВК "Вагнер" подтвердили гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина при крушении самолета. Также о ней написала Ксения Собчак со ссылкой на свои источники.