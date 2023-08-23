Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин значился в списке пассажиров самолета, который потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Росавиацию".

"Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина", - заявили в "Росавиации".

Между тем российские телеграм-каналы пишут, что на борту разбившегося самолёта также был командир "Вагнера" Дмитрий Уткин.

Кроме того, сообщается, что второй принадлежащий Пригожину самолет разворачивается над Москвой и направляется в аэропорт.

По данным МЧС, предварительно всего на борту потерпевшего крушение самолета находились десять человек, трое из которых — члены экипажа. Все летевшие погибли.

По информации ведомства, это был частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва – Санкт-Петербург. Катастрофа произошла вблизи населенного пункта Куженкино.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Все подробности произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали первые подробности авиакатастрофы.