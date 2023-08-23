В числе пассажиров разбившегося под Тверью самолета значились куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин и командир Уткин
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин значился в списке пассажиров самолета, который потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Росавиацию".
"Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина", - заявили в "Росавиации".
Между тем российские телеграм-каналы пишут, что на борту разбившегося самолёта также был командир "Вагнера" Дмитрий Уткин.
Кроме того, сообщается, что второй принадлежащий Пригожину самолет разворачивается над Москвой и направляется в аэропорт.
По данным МЧС, предварительно всего на борту потерпевшего крушение самолета находились десять человек, трое из которых — члены экипажа. Все летевшие погибли.
По информации ведомства, это был частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва – Санкт-Петербург. Катастрофа произошла вблизи населенного пункта Куженкино.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Все подробности произошедшего выясняются.
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