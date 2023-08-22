Российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами, однако оставили в распоряжении министерства обороны РФ.

Об этом утверждает бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале.

Венедиктов ссылается на указ минобороны РФ, хотя документ пока не был опубликован.

Перед этим появилась информация о задержании Суровикина по обвинению в пособии мятежу Евгения Пригожина. Официально её так и не подтвердили. Ряд российских телеграм-каналов писали, что генерал находится под негласным домашним арестом.

Суровикин считался главой внутриармейской "оппозиции" Сергею Шойгу и Валерию Герасимову. Он также был близок к Пригожину и пропал из поля зрения сразу после сворачивания мятежа ЧВК "Вагнер".

Также в российских военных телеграм-каналах Суровикина обвиняли в том, что он, не имея на то оснований, настоял на выводе российских войск с правого берега Днепра.

Скриншот поста Венедиктова

Ранее в западных СМИ писали, что российскому генералу Суровикину приказали "оставаться в тени" после мятежа "вагнеровцев".

В частоности, журналисты WSJ сообщили о зачистке в российской армии после мятежа Пригожина, когда помимо Суровикина в РФ были сняты почти три десятка старших офицеров.