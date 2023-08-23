Главных версий гибели Евгения Пригожина сейчас три.

Первая - наиболее распространенная, гласит, что самолет Пригожина взорвали (или сбили) по приказу Путина.

- наиболее распространенная, гласит, что самолет Пригожина взорвали (или сбили) по приказу Путина. Вторая - что это самодеятельность неких внутренних врагов Пригожина в РФ.

- что это самодеятельность неких внутренних врагов Пригожина в РФ. Третья - самолёт взорвали иностранные спецслужбы, подбросив туда взрывчатку. Скорее всего, она и станет официальной в России.

Если верна первая версия, то смерть Пригожина посылает предельно четкий сигнал - любой, кто бросит вызов российской государственной машине и лично Путину будет раздавлен.

Будь то Навальный или Пригожин.

Разница между ними в том, что Навальный не поднимал вооруженный мятеж, а потому сидит в тюрьме. А Пригожин мятеж поднял, не раскаялся и был убит.

Это, в том числе, и сигнал для тех представителей российской элиты, которые, на фоне тяжелой войны, мятежа "Вагнера" и прочих проблем, уже успели списать Путина со счетов, решили, что "Акелло промахнулся", "его уже не стоит бояться" и начали уже рассуждать о "транзите власти".

Можно ли ожидать после гибели Пригожина бунта "вагнеровцев" и их сторонников, призывы к которому уже появляются?

Однозначно можно сказать, что теперь им это будет сделать значительно труднее, чем 2 месяца назад или даже ещё в начале июля.

С тех пор, как вагнеровцы разоружились и прекратили свою деятельность в РФ, переехав частично в Беларусь, частично в Африку, а частично подписали контракты с минобороны РФ, они перестали представлять собой ту грозную силу, которой были во время июньского марша на Москву.

Да и в обществе и в армии, как показали события 23-24 июня, Пригожин не пользуется большой поддержкой за исключением узкой группы радикальных "Z-патриотов" (да и то не всех). Эта группа может предпринять какие-то действия, но справиться с ними Кремлю будет намного проще, чем с мятежом двухмесячной давности. Кроме того, многие сторонники "Вагнера" могут счесть для себя более удобным и безопасным поверить в версию о том, что Пригожина убили иностранные спецслужбы, и призвать "не сеять смуту и не нагнетать ситуацию во время войны".

В целом, если, опять же, исходить из версии о том, что Пригожина убили по приказу Кремля, логика действий российской власти после мятежа теперь становится более понятной.

Путин решил максимально усыпить бдительность Пригожина и его соратников. Пригласил на встречу, говорил по-доброму, оказывал знаки внимания, предлагал "варианты трудоустройства", оставил даже часть господрядов для фирм главы ЧВК. Итогом стало согласие Пригожина разоружить "Вагнер" и прекратить его деятельность в России, удалившись в Беларусь и в Африку. Параллельно шла зачистка близких к Пригожину людей в армии.

Таким образом, опасность повторения мятежа была в значительной степени минимизирована (по крайней так, вероятно, посчитали в Кремле) и 23 августа игру решили закончить.

Попытаются ли соратники Пригожина игру продолжить после его смерти и получится ли это у них - увидим уже в ближайшие дни.