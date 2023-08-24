Западные эксперты проанализировали видео падения самолета куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Их мнение приводит CNN.

"Он быстро падает, вращаясь, и за ним поднимается много дыма. Видно, что самолет загорелся. И похоже, что некоторые элементы конструкции, аэродинамические поверхности, отсутствовали", - сказал ветеран аэрокосмической отрасли Майлз О'Брайен.

О'Брайен добавил, что это может быть вызвано взрывом внутри или снаружи самолета - например, взрывом на борту или попаданием в самолет ракеты.

Дэвид Суси, бывший инспектор по безопасности Федерального управления гражданской авиации США, поддержал эту возможность, заявив, что падение самолета выглядело так, будто у него осталось только одно крыло.

Напомним, накануне в Тверской области РФ потерпел крушение самолет, который летел со стороны Московской области и упал при заходе на посадку. В числе пассажиров рейса значились куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.

По данным российских властей, все, кто был на борту самолета, погибли. Это семь пассажиров и три члена экипажа.

Мы разбирались в ситуации и публиковали три главных версии гибели Пригожина.