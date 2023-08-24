Появилось видео, как тела погибших при крушении самолета в Тверской области увозят в морг на экспертизу.

Среди них, как уже подтвердили в "Росавиации", были кураторы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Ранее российские СМИ сообщали что тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина на месте авиакатастрофы предварительно опознаны. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза.

При этом телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник сообщает, что на месте крушения самолета был найден телефон Пригожина, однако его труп еще не идентифицирован.

Авиационный сервис Flightradar воспроизвел хронологию полета бизнес-джета Пригожина. По его данным, самолет начал передавать данные о полете в 17:46, в 18:10 поднялся на высоту примерно 8,5 км и пролетел так еще 9 минут. После произошло резкое снижение, после чего самолет перестал выходить на связь.

Уточняется, что борт за 30 секунд снизился на 2,4 км, несколько секунд держал высоту, а после начал падать и разбился.

Financial Times пишет о том, что самолет могла сбить зенитная ракета: "Западный чиновник сообщил, что самолет был сбит российской зенитно-ракетной системой, но не смог подтвердить, находился ли на борту Пригожин, добавив: "Путин пленных не берет"".

Напомним, что 23 августа в Тверской области России потерпел крушение самолет. Самолет летел со стороны Московской области и упал при заходе на посадку. В числе пассажиров рейса значились куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.

По данным российских властей, все, кто был на борту самолета, погибли. Это семь пассажиров и три члена экипажа.

Ранее мы публиковали три версии три главных версии гибели Пригожина и будет ли новый бунт.