Семь пассажиров и три члена экипажа. Появились имена всех погибших на борту самолёта Евгения Пригожина
Росавиация опубликовала имена всех пассажиров, которые были на борту самолёта Пригожина, который разбился в Тверской области.
Сообщение об этом распространяют российские Телеграм-каналы.
Согласно этой информации, на упавшем самолёте были и Пригожин, и Уткин:
- Propustin Sergey;
- Makaryan Evgeniy;
- Totmin Aleksandr;
- Chekalov Valeriy;
- Utkin Dmitriy;
- Matuseev Nikolay;
- Prigozhin Evgeniy;
В числе членов экипажа указаны:
- Levshin Aleksei, командир;
- Karimov Rustam, второй пилот;
- Raspopova Kristina, бортпроводник.
Данным заявлением подтвержается то, что все, кто был на борту самолёта, погибли.
Российские телеграмм-каналы публикуют информацию о пассажирах самолёта, которые разбились вместе с Евгением Пригожиным:
- Дмитрий Уткин - подполковник запаса, до 2013 года - командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Командир и основатель "Группы Вагнера";
- Валерий Чекалов - заместитель Пригожина в ЧВК "Вагнер", отвечавший за работу службы безопасности ЧВК;
- Евгений Макарян - наемник ЧВК "Вагнер", находится в списках сайта "Миротворец";
- Александр Тотмин - наемник ЧВК "Вагнер". По данным сайта "Миротворец", воевал в Судане;
- Пропустин Сергей - наемник ЧВК "Вагнер", разведчик-гранатометчик, находится в списках сайта "Миротворец".
Перед этим мы сообщали, что в Белом доме не удивились, что гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердилась.
Ранее в Офисе Владимира Зеленского прокомментировали сообщения о гибели Евгения Пригожина, заявив, что таким образом Путин не только отомстил за восстание против него, но и дал предостережение российским "элитам" о том, что с ними будет в случае нелояльности к Московской власти.
Мы также приводили аналитику кто "закончил концерт Вагнера", рассматривая три главных версии гибели Пригожина и оценивали будет ли в РФ новый бунт.