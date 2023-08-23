Евгений Пригожин. Фото - eg.ru

Росавиация опубликовала имена всех пассажиров, которые были на борту самолёта Пригожина, который разбился в Тверской области.

Сообщение об этом распространяют российские Телеграм-каналы.

Согласно этой информации, на упавшем самолёте были и Пригожин, и Уткин:

  • Propustin Sergey;
  • Makaryan Evgeniy;
  • Totmin Aleksandr;
  • Chekalov Valeriy;
  • Utkin Dmitriy;
  • Matuseev Nikolay;
  • Prigozhin Evgeniy;

В числе членов экипажа указаны:

  • Levshin Aleksei, командир;
  • Karimov Rustam, второй пилот;
  • Raspopova Kristina, бортпроводник.

Данным заявлением подтвержается то, что все, кто был на борту самолёта, погибли.

Российские телеграмм-каналы публикуют информацию о пассажирах самолёта, которые разбились вместе с Евгением Пригожиным:

  • Дмитрий Уткин - подполковник запаса, до 2013 года - командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Командир и основатель "Группы Вагнера";
  • Валерий Чекалов - заместитель Пригожина в ЧВК "Вагнер", отвечавший за работу службы безопасности ЧВК;
  • Евгений Макарян - наемник ЧВК "Вагнер", находится в списках сайта "Миротворец";
  • Александр Тотмин - наемник ЧВК "Вагнер". По данным сайта "Миротворец", воевал в Судане;
  • Пропустин Сергей - наемник ЧВК "Вагнер", разведчик-гранатометчик, находится в списках сайта "Миротворец".

Перед этим мы сообщали, что в Белом доме не удивились, что гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердилась.

Ранее в Офисе Владимира Зеленского прокомментировали сообщения о гибели Евгения Пригожина, заявив, что таким образом Путин не только отомстил за восстание против него, но и дал предостережение российским "элитам" о том, что с ними будет в случае нелояльности к Московской власти.

Мы также приводили аналитику кто "закончил концерт Вагнера", рассматривая три главных версии гибели Пригожина и оценивали будет ли в РФ новый бунт.

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