Росавиация опубликовала имена всех пассажиров, которые были на борту самолёта Пригожина, который разбился в Тверской области.

Сообщение об этом распространяют российские Телеграм-каналы.

Согласно этой информации, на упавшем самолёте были и Пригожин, и Уткин:

Propustin Sergey;

Makaryan Evgeniy;

Totmin Aleksandr;

Chekalov Valeriy;

Utkin Dmitriy;

Matuseev Nikolay;

Prigozhin Evgeniy;

В числе членов экипажа указаны:

Levshin Aleksei, командир;

Karimov Rustam, второй пилот;

Raspopova Kristina, бортпроводник.

Данным заявлением подтвержается то, что все, кто был на борту самолёта, погибли.

Российские телеграмм-каналы публикуют информацию о пассажирах самолёта, которые разбились вместе с Евгением Пригожиным:

Дмитрий Уткин - подполковник запаса, до 2013 года - командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Командир и основатель "Группы Вагнера";

Валерий Чекалов - заместитель Пригожина в ЧВК "Вагнер", отвечавший за работу службы безопасности ЧВК;

Евгений Макарян - наемник ЧВК "Вагнер", находится в списках сайта "Миротворец";

Александр Тотмин - наемник ЧВК "Вагнер". По данным сайта "Миротворец", воевал в Судане;

Пропустин Сергей - наемник ЧВК "Вагнер", разведчик-гранатометчик, находится в списках сайта "Миротворец".

Перед этим мы сообщали, что в Белом доме не удивились, что гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердилась.

Ранее в Офисе Владимира Зеленского прокомментировали сообщения о гибели Евгения Пригожина, заявив, что таким образом Путин не только отомстил за восстание против него, но и дал предостережение российским "элитам" о том, что с ними будет в случае нелояльности к Московской власти.

Мы также приводили аналитику кто "закончил концерт Вагнера", рассматривая три главных версии гибели Пригожина и оценивали будет ли в РФ новый бунт.