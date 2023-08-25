В пятницу, 25 августа, в Украине продолжается 548-й день войны с Россией.

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25 августа

08.35 Владимир Зеленский вчера после полуночи созвонился с Байденом.

"Провел переговоры с Президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем Независимости", - написал украинский президент и добавил, что в ходе беседы поблагодарил США за оказанную помощь.

Также сообщение о звонке вышло на сайте Белого дома. В нем говорится, что "Байден подтвердил обязательство США поддерживать защиту Украины от российской агрессии столько, сколько потребуется".

Кроме того Байден и Зеленский "обсудили начало подготовки украинских летчиков-истребителей и обеспечение ускоренного разрешения другим странам на передачу своих F-16 Украине после завершения обучения".

08.25 Ночью россияне с воздуха дважды атаковали Одесскую область, сообщает оперативное командование "Юг"

Около полуночи над Черным морем были пущены две ракеты, предположительно Х-35/Х-59 в направлении одного из портов. Обе ракеты были сбиты над морем.

Через несколько часов из акватории Азовского моря вылетели два "Калибра" в сторону Одессы. Оба также уничтожены.

08.10 Ночью по Украине был ракетный удар. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для ряда областей, а жителей Одесской и Николаевской призывали пройти в укрытия.

С утра спикер Одесской ОВА Братчук подтвердил ракетную атаку и работу ПВО, но подробности не уточнил. Оперативное командование "Юг" после четырех утра заявило, что по ракетам "отработали" и подробности сообщат позже.

Также вечером сообщалось о взрыве в Кировоградской области. Губернатор подтвердил, что работают спасатели и полиция, но подробностей не уточнил.

07.51 Телеграм-каналы публикуют кадры с ракетой, которую сегодня сбивали в Калужской и Тульской областях России.

Ранее минобороны РФ заявляло о поражении украинской ракеты С-200 над Калужской областью. Киев этого не подтверждал.

Также сообщается, что ночью закрывали все московские аэропорты (сейчас они возобновили работу).

07.43 В России сообщают о массированной атаке беспилотников на Крым.

Минобороны РФ пишет о 42 сбитых или подавленных дронах. Местные паблики уточняют, что это было в Севастополе, в районе Херсонеса.

Также в МО РФ заявляют о сбитии ракеты С-200 над Калужской областью. Отметим, что эта область не граничит с Украиной.

07.35 Ночью РФ обстреляла Днепропетровскую область.

По Никопольскому району россияне ударили из "Града" и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. Без света осталось более 700 семей.

Утром силы РФ снова атаковала город. А также Марганецкую громаду. Там последствия уточняются.

В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии поврежден газопровод.

Ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской громаде Криворожья.

Обошлось без погибших и пострадавших.