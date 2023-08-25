Анализируем ситуацию на 548-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщает о продвижении украинских военные по двум направлениям на южном фронте.

"На направлениях Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Очеретоватое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах" , - сказал спикер ГШ Андрей Ковалев.

По-прежнему поступает противоречивая информация о ситуации в Работино. По одним данным из села россияне уже полностью ушли и сейчас там только украинские войска. По другим (так пишут российские военные паблики) на юге армия РФ еще удерживает позиции.

При этом российские военные телеграмм-каналы подтверждают, что украинские силы ведут атаки в направлении Новопрокоповки, что южнее Работино и находится на дороге в сторону Токмака.

То есть, давление на рубеже Работино - Вербовое, который прикрывает Токмак и Мелитополь, за последние дни выросло, и ВСУ смогли продвинуться там, где с начала лета имели довольно ограниченный успех и крупные потери. Впрочем, потери высоки и сейчас, как массово пишут украинские волонтеры.

Напомним, что в последнее время, по данным западной прессы, Украина сконцентрировалась на Ореховском участке - после нескольких недель споров с американцами.

В США по этому поводу сегодня заявили, что ВСУ наконец-то пересекли первую линию российской обороны на южном фронте. Так считает глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

"Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонная линия, на подготовку которой россияне потратили много месяцев, есть минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи, и есть сложная матрица оборонительных приготовлений. Украинцы пересекают это", – заявил генерал.

При этом он признает, что контрнаступление, даже несмотря на частичные успехи, продвигается медленнее, чем ожидалось. "Пока слишком рано судить об успехе или провале атаки. Очевидно, что пока достигнут частичный успех. Скорость атаки была медленнее, чем я думал, но это не редкость на войне, поскольку война на бумаге отличается от войны в реальности", - сказал Милли.

Отставной американский генерал Дэвид Петреус предполагает, что контрнаступление ВСУ будет длиться еще минимум четыре месяца - то есть, по сути, до января.

"Наступление Украины далеко от завершения. Фактически, оно все еще находится на ранней стадии — всего 10 недель и, вероятно, продлится еще как минимум четыре месяца", - пишет он.

Он, как и Милли, считает, что ВСУ прорвали, по крайней мере, передний пояс российских мин и оборонительных сооружений под Ореховым и Великой Новоселкой, а продвижение в районе Работино, судя по всему, ускоряется.

При этом в своих выводах он исходит из двух предложений. Первое - что вторая линия обороны у россиян слабее первой. Второе - что у РФ нет крупных оперативных резервов.

"Это означает, что любое украинское нарушение существующих линий будет сложно быстро устранить. Если это произойдет, паника среди российских сил может увеличить возможности Украины для сохранения своей динамики", - рассуждает генерал.

Отметим, что пока российские войска не проявляли на ореховском участке признаков паники. Кроме того, ранее западные СМИ писали о том, что линии обороны, которые следуют за первой, также достаточно сильно укреплены. К вопросу же резервов мы еще вернемся ниже.

На других направлениях существенных изменений нет. В том числе под Купянском, где россияне ранее активно вели свое наступление.

При этом, на Кременском и Сватово-Купянском направлениях появились новые подразделения российских войск, собранные из российских футбольных фанатов, которые называются "Эспаньола". Об этом заявил бывший луганский губернатор Гайдай. Также, по его словам, там активно оперируют отряды "Шторм Z".

Массированный налет на Крым

Ночью россияне с воздуха дважды атаковали Одесскую область. Около полуночи над Черным морем были пущены две ракеты, предположительно Х-35/Х-59, в направлении одного из портов.

Через несколько часов из акватории Азовского моря вылетели два "Калибра" в сторону Одессы. Все ракеты, как заявляет украинское командование, были сбиты над морем.

Украинское командование отмечает, что "Калибры" из Азовского моря летели впервые. Таким образом российские военные пытаются найти новую тактику ударов, чтобы обходить украинские системы ПВО.

В минобороны РФ позже заявили, что смогли нанести удар по портовой инфраструктуре Украины. Киев этого не подтверждал.

А в России с утра сообщили о наиболее массированной за всю войну атаке беспилотников на Крым.

Минобороны РФ заявило о 42 сбитых или подавленных дронах. Местные паблики уточняют, что это было в Севастополе, в районе Херсонеса.

Российские военные телеграм-каналы пишут, что девять дронов смогли долететь до полигона у Перевального, где часть была заглушена РЭБ, но несколько упали на территорию воинской части, повредив два КамАЗа.

Позже ГУР Украины тоже заявило, что удар был нанесен по 126-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота в Перевальном. Отметим, что Перевальное находится в глубине Крыма, по дороге из Симферополя в Алушту, порядка 300 км до ближайшей контролируемой Украиной территории.

Также в МО РФ заявляют о сбитии ночью модифицированной ракеты С-200 над Калужской областью. Местные жители снимали работу ПВО.

Вопрос резервов

Как уже анализировала "Страна", вопрос резервов - ключевой для судьбы украинского контрнаступления.

Выше мы приводили мнение американского генерала Петреуса, который считает, что у России не хватит резервов, чтобы купировать украинское продвижение на юг. В то же время поступает немало данных о том, что Москва такие резервы активно собирает.

Россия с прошлой осени продолжает скрытую мобилизацию и сейчас рассматривает возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек, заявил глава ГУР Буданов в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что этот вопрос еще "не решен до конца".

При этом, по словам Буданова, прошлой осенью в рамках частичной мобилизации было призвано около 350 тысяч россиян.

Оппозиционные российские СМИ пишут, что Россия готовится к объявлению новой волны мобилизации сразу после выборов в субъектах федерации, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщает издание "Можем объяснить".

Сообщения о подготовке к мобилизации поступают из разных регионов. В частности, из Якутии, Бурятии, Иркутской области, Приморья и Еврейской автономной области. По данным местных активистов, в районы прибывают специалисты из областных военкоматов, "участились вызовы и повестки для "уточнения информации".

"По имеющимся данным мобилизация может начаться практически в любой момент, но скорее всего произойдет после возвращения людей из августовских отпусков и после единого дня голосования", — говорит представитель фонда "Свободная Якутия".

"Страна" также недавно прогнозировала, что мобилизация в РФ может начаться сразу после единого дня голосования.

Кроме того, мы уже приводили расчеты, согласно которым у российской армии может быть в Украине до полумиллиона человек.

В Украине же все активнее говорят об усилении уже идущей с начала войны мобилизации. Ранее о том, что за это выступают военные сказал Зеленский, а сегодня в Харьковской области власти заявил, что усилят мобилизацию "в целях выполнения планов, поставленных государством".

Теперь на территории районных администрации и населённых пунктов будут созданы специальные мобилизационные комиссии.

Британский военный эксперт Роберт Кларк объясняет активизацию набора в армию тем, что военные власти Украины предвидят "фатальную" нехватку личного состава на фронте.

"Киев отчаянно пытается воспользоваться своими первыми успехами, прежде чем растущие потери и осенние дожди разрушат его боеспособность", - пишет Кларк в колонке для Telegraph.

Он считает, что потенциальные резервы у РФ на порядке больше - примерно 7 млн россиян против 1,5 млн украинцев.

"Это жестокий, но простой расчет: Киеву не хватает мужчин. Добровольцы больше не появляются в количестве, достаточном для поддержания боевой мощи армии: те, кто больше всего желает сражаться, записались в армию ранее", - пишет эксперт.

США включаются по F-16

Вчера США заявили, что в октябре начинают обучение украинцев на самолетах F-16. Ранее этот процесс планировалось проводить в Европе, но теперь американцы повышают свою вовлеченность в данный процесс.

Обучение начнется на авиабазе ВВС Моррис в Аризоне. В группу войдут "несколько пилотов и десятки человек обслуживающего персонала", сообщили в Пентагоне.

Также ночью Байден и Зеленский "обсудили начало подготовки украинских летчиков-истребителей и обеспечение ускоренного разрешения другим странам на передачу своих F-16 Украине после завершения обучения".

Появилось и больше определенности по количеству самолетов, которые будут переданы Киеву. Нидерланды отдадут почти все свои истребители F-16, но несколько оставят для обучения украинских пилотов, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Согласно открытым источникам, на вооружении у Нидерландов есть 42 самолета F-16. Ранее такую же цифру озвучивал и Владимир Зеленский. Также, как сообщалось, Дания передаст Украине 19 истребителей и первые шесть - уже в конце года.

По данным СМИ, Норвегия тоже передаст F-16. Речь может идти о 12 самолётах. Таким образом Украина может получить 73 истребителя - по мере готовности пилотов, техперсонала и инфраструктуры.

Если эти самолеты удастся передать Украине до следующего лета, то они смогут принять участие в новой крупной наступательной операции, о вероятности которой все чаще говорят западные СМИ. По крайней мере, обещания по количеству истребителей и графики обучения пилотов наталкивают именно на такую мысль.

И, если планы именно такие, то вряд ли ВСУ будут массированно использовать F-16 до начала такой операции - как было и с бронетехникой, поставленной странами НАТО, которую приберегали до контрнаступления на юге.

Что будет дальше с "Вагнером"?

В мире и России продолжается обсуждение гибели Пригожина и командира "Вагнера" Уткина.

США вчера заявили, что не видят подтверждений ракетного удара по самолету Пригожина, о котором ранее писали паблики, связанные с "Вагнером" и запарные СМИ. "Ничто не указывает на то, что самолёт был поражен ракетой с земли", - сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Также и американские СМИ пишут о том, что разведка США не фиксировала запуска ракет ПВО в районе крушения самолета. Западные чиновники считают, что в бизнес-джете взорвалась бомба, пишут Wall Street Journal и New York Times.

Эти заявления американцев с одной стороны несколько размывают версию о том, что Пригожина убили по приказу из Кремля. С другой стороны - пуск ракеты ПВО по бизнес-джету был бы слишком демонстративным доказательством этой версии: такой пуск скорее всего попал бы на случайное видео. Поэтому вряд ли российские власти стали бы так подставляться - даже, если они стоят за этой историей.

Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня назвал "абсолютной ложью" заявления о том, что за гибелью Пригожина стоит Путин.

В то же время западные СМИ начали писать о том, что накануне гибели у Пригожина начались разногласия с российскими властями по поводу африканских контрактов.

Financial Times пишет, что накануне гибели Пригожина делегация ГРУ во главе с замминистра обороны Юнус-Бек Евкуровым ездила в Ливию, где пыталась перехватить контроль над операциями "Вагнера".

Как сообщают источники Financial Times, именно с этим была связана и последняя поездка Пригожина в Африку - помешать военным это сделать.

О том же пишет Wall Street Journal. По данным издания, в прошлую пятницу самолет Пригожина приземлился в столице ЦАР, где он пытался убедить президента Туадеру продолжить сотрудничество после того, как Путин во время африканского саммита в Питере лично сказал Туадере дистанцироваться от Пригожина.

Источники WSJ подтверждают, что в Ливию летала делегация минобороны РФ. По их данным, Кремль "постепенно берет под формальный контроль разветвленную клиентскую сеть Пригожина, чьи амбиции которой превзошли уровень, который был комфортным для Владимира Путина".

То есть, как видим, западная пресса считает, что в последнее время обострились "африканские" разногласия между Кремлем и Пригожиным. Что могло послужить поводом для ликвидации куратора "Вагнера" - такой вывод в статьях не звучит, но читается между строк.

Детальнее во всех версиях гибели Пригожина мы разбирались здесь.

Впрочем, для Украины более важный вопрос - вернутся ли теперь "вагнеровцы" на фронт и смогут ли они оказать влияние на ход войны.

Вчера депутат Госдумы России и бывший "премьер" "ДНР" Александр Бородай заявил, что "вагнеровцы" начали подписывать контракты с Вооруженными силами РФ. По его словам, они "в массовом порядке" идут в подразделения добровольческого корпуса или на контрактную службу.

Депутат Госдумы Виктор Соболев также заявил, что заявления от вагнеровцев сейчас поступают из многих российских регионов. По его мнению, сейчас "вагнеровцы " "очень пригодятся армии на фронте", особенно в свете контрнаступления ВСУ.

Западные СМИ уже пишут о том, что "вагнеровцы" начали выходить из Беларуси. Но пока нет об этом убедительных данных - как они были, когда наемники заезжали в Беларусь длинными колоннами.

Лукашенко сегодня заявил, что "вагнеровцы" остается в РБ и продолжают обучать белорусские войска.

Более подробно о том, вернется ли ЧВК "Вагнер" на фронт в Украину и в каком виде - читайте здесь.