В Финляндии задержали Яна Петровского - одного из лидеров российской неонацисткой группировки "Русич". На ее базе была сформирована диверсионно-штурмовая разведгруппа "Русич", которая воюет в составе российских войск против Украины.

Информацию о задержании уже подтвердили в посольстве РФ.

Близкие к ЧВК "Вагнер" телеграм-каналы рассказывают подробности задержания со ссылкой на основателя "Русича", известного неонациста из Санкт-Петербурга Алексея Мильчакова. Петровского задержали за нарушение миграционного законодательства шенгенской зоны еще более месяца назад, 20 июля. После этого его поместили в Центр содержания мигрантов.

Сегодня Яна Петровского перевели в тюрьму, где его будет ожидать не депортация в Россию после уплаты штрафа, а экстрадиция, которую уже запросила Украина. "Вагнеровские" паблики жалуются, что МИД РФ и российское консульство не проявляют активности в помощи Петровскому.

В 2016 году Петровского депортировали в РФ из Норвегии, где он жил с 2004 года.

В Украине Петровского подозревают в военных преступлениях в 2014-2015 годах в ходе боев на Донбассе.

Он внесен на сайт "Миротворец" как участник ЧВК "Вагнер" и неонацист, убивавший на Донбассе украинских пленных. Мильчаков и "Русич" воевали против Украины на Донбассе в 2014-2015 годах и участвовали во вторжении в Украину в 2022 году. Мильчаков призывал к убийствам украинских военнопленных, поддерживал Пригожина и ЧВК "Вагнер". Также "Русич" активно поддержал мятеж Пригожина в июне 2023 года.

Зимой мы писали, что бывший командир одного из отрядов ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев сбежал из России и запросил убежище в Норвегии.

Вскоре его арестовали в Осло за драку с полицией.