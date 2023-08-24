Появилось видео выступления Владимира Зеленского на Софийской площади в Киеве на День независимости. На мероприятии присутствовали иностранные лидеры.

Ролик опубликовали официальные аккаунты президента.

В своей речи Зеленский заверил, что "независимость будет продолжаться", ее "украинцы не выпустят из своих рук".

Также он заявил, что "есть много свидетельств того, насколько древняя история украинской государственности" и примеры того, "как украинская государственность терялась". Однако поколения украинцев "боролись за свою землю и волю" и побеждали, сохранив Украину и сделав "украинскую независимость непрерывной".

После произнесенной речи президент вручил награды военным.

Ранее мы публиковали репортаж с Крещатика, где в День независимости открыли выставку трофейной российской техники, которая была привезена раньше, но закрыта от публики оградительной лентой.

Также мы размещали обращение Зеленского ко Дню независимости Украины. В нем он назвал этот день "праздником свободных людей, праздником сильных людей, праздником достойных, праздником равных".