Переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина состоятся в Сочи 4 сентября.

Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

Как сообщалось, на переговорах планируется обсуждение возобновления зерновой сделки.

Ранее мы писали о том, что в Турции не ожидают прибытия судов с зерном из Украины в ближайшее время.

А также, что в партии Эрдогана подтвердили встречу президента Турции с Путиным в России на следующей неделе.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции и обсудил российскую блокаду зернового коридора.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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