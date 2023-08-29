В Турции не ожидают прибытия судов с зерном из Украины в ближайшее время.

Об этом заявил глава министерства транспорта страны Абдюлькадира Уралоглу передает газета Hürriyet.

"Сейчас у нас нет новых идущих или ожидающих прохода (через Босфор) судов (с сельхозпродукцией) из Украины. Режим прохода судов через проливы мы регулируем в рамках требований и ответственности Конвенции Монтрё", - сообщил Уралоглу.

Однако добавил, что если какое-то судно достигнет Босфора, как это сделал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, то его пропустят.

Joseph Schulte первым прошел временным судоходным коридором, в котором не участвует РФ.

Контейнеровоз вышел из порта Одессы 16 августа по временному коридору. Он находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года.

Согласно данным Marine Traffic, 18 августа контейнеровоз Joseph Schulte прибыл в порт Стамбула в Мраморном море, это указано его конечной точкой назначения.

На минувших выходных из акватории Одесского порта вышло второе судно - балкер PRIMUS. Он прибыл в Украину еще 20 февраля 2022 года из порта GR PER PERAMA.