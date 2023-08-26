Сегодня утром из акватории Одесского порта вышел балкер PRIMUS. Это второе судно вышедшее из портов Большой Одессы после остановки действия "зернового соглашения".

Об этом написал руководитель Мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

Балкер PRIMUS прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года из порта GR PER PERAMA.

Ранее в Минвосстановлении сообщали, что временный коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, 16 августа из порта Одессы по временному коридору отправилось первое судно. Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года.

Согласно данным Marine Traffic, 18 августа контейнеровоз Joseph Schulte прибыл в порт Стамбула в Мраморном море, это указано его конечной точкой назначения.

А президент Украины Владимир Зеленский назвал проход судна через коридор, в котором не участвует РФ, "важным шагом к восстановлению свободы судоходства в Черном море".