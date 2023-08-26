В США видят "жизнеспособные" маршруты для экспорта украинского зерна после выхода России из зерновой сделки.

Об этом заявил руководитель Офиса по координации санкций Государственного департамента Джеймс О'Брайен в комментарии Reuters.

"Я думаю, что мы видим жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сушу Украины, и мы стремимся в течение следующих нескольких месяцев вернуться к экспорту из Украины на довоенном уровне", - сообщил О'Брайен.

Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна и раньше отправляла миллионы тонн агропродукции из своих портов в Одессе и Николаеве, отмечает издание.

По данным издания, Украина рассматривает возможность экспортировать зерно через черноморский коридор, ведь на прошлой неделе там успешно прошли грузовые корабли.

Ранее мы писали, что Украина рассчитывает на ПВО Греции для защиты зернового коридора в Черноморской акватории.

Также мы сообщали, что Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.

Отметим, что по данным СМИ, после возобновления РФ блокады Черного моря экспорт украинского урожая упал на треть.