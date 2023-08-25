Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния потребуют от Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна и других культур до конца года.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Его слова приводит издение Reuters.

"Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года. Я хочу сказать, что даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация ясна", — заявил Телус.

Более того, по его словам, министры сельского хозяйства пяти стран Евросоюза хотят даже расширить список запрещённых украинских продуктов. В частности, Польша хочет добавить туда малину.

Напомним, текущее постановление о запрете истекает 15 сентября. Европейские соседи Украины разрешат транзит зерна, но не будут его покупать, чтобы не обвалить собственный рынок сельского хозяйства низкими ценами на украинскую продукцию.

Как мы сообщали ранее, Польша собирается продлить запрет на импорт зерна из Украины и после 15 сентября.

Вместе с этим в СМИ говорят, что Евросоюз может оштрафовать Польшу за продление запрета на импорт украинского продовольствия.