Польша готова продлить действие запрета на импорт зерна из Украины после 15 сентября.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает агентство PAP.

Сообщается, что министра спросили о сообщениях о том, что в коалиции стран, которые поддерживают запрет импорта украинского зерна, произошел раскол, и количество стран-членов, выступающих против польской позиции о продлении запрета после 15 сентября этого года, увеличилось с 13 до 20.

"Я впервые слышу, что есть больше стран, которые выступают против этого. Я говорил со многими министрами из Европейского Союза на эту тему. Я вижу понимание, что надо строить коалицию. Надо построить механизм. Я убежден, что Румыния в коалиции", – заявил Телус.

Он выразил мнение, что сохранение запрета на импорт украинского зерна только до 15 сентября является "политическим аргументом для дальнейшей дестабилизации ситуации в Польше".

Министр заявил, что правительство "этого не допустит".

Он признал, что для польского правительства важно, "чтобы решение было найдено в рамках ЕС, чтобы не надо было выламывать двери, но если будет такая необходимость ввести свой односторонний запрет, то мы его введем, ведь для нас важны интересы фермеров".

Вчера стало известно, что Евросоюз может оштрафовать Польшу за продление запрета на импорт украинского продовольствия в одностороннем порядке.