Евросоюз может оштрафовать Польшу за продление запрета на импорт украинского продовольствия в одностороннем порядке.

Об этом сообщает издание RMF FM со ссылкой на источники.

По данным издания, около 20 членов ЕС выступают против продления ограничения на импорт украинского зерна, кукурузы, рапса и семян подсолнечника после 15 сентября только на четыре страны Восточной Европы.

Румыния же не хочет действовать против позиции Еврокомиссии.

А потому решительно готова продлить ограничения, пусть даже в одностороннем порядке, только Польша.

Но это будет нарушением законодательства ЕС, и в ответ против Варшавы могут применить штраф, а отдельные страны, в частности, Германия, даже могут ввести торговые контрмеры, пишет издание.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша поддерживает Украину, но будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта зерна.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава в любом случае закроет границу для агропродукции из Украины 15 сентября.

А президент Владимир Зеленский раскритиковал намерения Польши и других восточноевропейских стран продлить запрет на экспорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября. Также он сказал, что Украина готовится "к любому развитию событий".