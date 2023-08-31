Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД России Сергей Лавров провели переговоры в Москве. На встрече стороны обсудили зерновую инициативу.

Об этом пишут российские издания.

Как сообщает пресса, Фидан заявил, что зерновая сделка была одной из главных тем. И Анкара надеется на ее возобновление.

В свою очередь Лавров ответил, что Москва готова вернуться к сделке, как только все пункты меморандума между РФ и ООН будут выполнены. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал ему о своих новых инициативах по восстановлению зерновой сделки, но в них нет гарантий для Москвы.

Также российские паблики сообщают, что Фидан и Лавров обсуждали новую зерновую инициативу РФ об отправке в Турцию миллион тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки.

Уже завтра, 1 сентября, глава турецкого МИД встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

А 4 сентября в Сочи могут встретиться президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В партии Эрдогана подтвердили встречу президента Турции с Путиным на следующей неделе.

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