Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина планируется к проведению в Сочи 4 сентября.

Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на турецкие источники.

Ожидается, что основной темой переговоров будет возвращение РФ в зерновое соглашение.

Ранее на этот счет спикер Кремля Песков заявил, что "конкретных итогов обсуждения по зерновой сделке нет".

По его словам Москва будет готова разблокировать зерновые перевозки "после выполнения всех условий, касающихся России".

Перед этим в МИД РФ заявили, что Москва предлагает Анкаре альтернативу зерновой сделке: поставка в Турцию 1 млн тонн российского зерна для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся государства.

Стало так же известно, Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки. СМИ пишут о служебной переписке между МИД и посольствами РФ и Турции с 21 июля по 8 августа. Из документов следует, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зернового соглашения.

Мы также сообщали, что в партии Эрдогана подтвердили встречу президента Турции с Путиным на следующей неделе.