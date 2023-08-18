Турция взяла в аренду на 99 лет ливийский порт Хомс, где собирается разместить свою военную базу.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

"Следуя активной политике в Восточном Средиземноморье, Турция арендовала порт Хомс в Ливии на 99 лет", - передает телеканал.

Отмечается, что на военной базе, которая будет создана в регионе, планируется развернуть турецкие национальные системы беспилотных летательных аппаратов и системы противовоздушной обороны.

Как сообщает телеканал, в Турецком центре морских и глобальных стратегий заявили, что создание в арендованном порту военной базы "обеспечит превентивную защиту зон морской юрисдикции Турции, а также безопасность торговых судов".

В материале также говорится, что в рамках выхода "военного сотрудничества между Турцией и Ливией на новый уровень на повестке дня также находится передача военной авиабазы ​​​​Ватие в пользование Турции".

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