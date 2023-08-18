Турция потребовала у России избегать инцидентов, подобных досмотру сухогруза "Сукра Окан"
Стали известны подробности заявления Турции, которая осудила действия российских военных, открывших огонь по турецкому сухогрузу "Сукра Окан", идущему под флагом Палау.
Детали приводит ВВС.
Судно следовало в порт Измаил Одесской области и было силой остановлено в минувшее воскресенье. Сначала в канцелярии президента Реджепа Таийпа Эрдогана сказали, что формально реагировать на инцидент они не должны.
"Даже если владелец судна "Сукру Окан" — турецкий гражданин, судно не ходит под турецким флагом", — говорилось в сообщении.
Однако после критики в адрес руководства Турции Анкара выпустила новое сообщение, призывая РФ не нагнетать напряжённость в Черном море.
"После вмешательства [России] наши партнеры в Российской Федерации были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных действий, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море", — заявила канцелярия президента Турции.
Напомним, 13 августа около 6:40 юго-западную часть Черного моря патрулировал корабль российского Черноморского флота "Василий Быков". Им и был обнаружен сухогруз.
"На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал" и "для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", - заявили в Минобороны РФ.
Позже появились кадры высадки на сухогруз, снятые с корабля.
В Офисе президента Украины пообещали "оптимальный ответ" за остановку Россией судна, которое шло в Измаил.