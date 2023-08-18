Стали известны подробности заявления Турции, которая осудила действия российских военных, открывших огонь по турецкому сухогрузу "Сукра Окан", идущему под флагом Палау.

Детали приводит ВВС.

Судно следовало в порт Измаил Одесской области и было силой остановлено в минувшее воскресенье. Сначала в канцелярии президента Реджепа Таийпа Эрдогана сказали, что формально реагировать на инцидент они не должны.

"Даже если владелец судна "Сукру Окан" — турецкий гражданин, судно не ходит под турецким флагом", — говорилось в сообщении.

Однако после критики в адрес руководства Турции Анкара выпустила новое сообщение, призывая РФ не нагнетать напряжённость в Черном море.

"После вмешательства [России] наши партнеры в Российской Федерации были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных действий, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море", — заявила канцелярия президента Турции.

Напомним, 13 августа около 6:40 юго-западную часть Черного моря патрулировал корабль российского Черноморского флота "Василий Быков". Им и был обнаружен сухогруз.

"На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал" и "для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", - заявили в Минобороны РФ.

Позже появились кадры высадки на сухогруз, снятые с корабля.

В Офисе президента Украины пообещали "оптимальный ответ" за остановку Россией судна, которое шло в Измаил.