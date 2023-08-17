Турция предупредила Кремль о риске роста напряжённости в связи с досмотром российскими военными сухогруза в Чёрном море.

Об этом заявила администрация турецкого президента.

Напомним, российский военный корабль остановил коммерческий сухогруз "Сукра Окан", который шёл в порт Измаила Одесской области под флагом Палау.

Россияне заставили судно остановиться, предварительно выстрелив в воздух. После этого на борт "Сукра Окана" высадился десант.

Вооружённые военные поставили моряков на колени, проверили документы и помещения корабля, а затем пропустили его дальше в порт Измаила.

В Минобороны РФ официально подтвердили факт насильственной остановки и досмотра на сухогрузе, заявив, что предупредительный выстрел в воздух был произведён после того, как судно продолжило движение после приказа остановиться.

В Офисе президента Украины назвали действия россиян "пиратством" и пообещали "оптимальный ответ".

Ранее мы публиковали видео захвата судна, опубликованного российским Минобороны.

После инцидента в Минобороны Украины вслед за британской разведкой заявили, что РФ готовится к военной блокаде украинских портов.