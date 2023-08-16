Украина вывела из строя пять крупных десантных кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире FREEDOM.

При этом, по его словам, россияне не могут пополнить свой флот.

"Они под видом учений перед полномасштабным вторжением, как могли его накачали. Напоминаю, только больших десантных кораблей они загнали шесть к уже шести. Но результат известен: пять из них уже не в строю. Этот счет может расти", - сказал Плетенчук.

РФ таких цифр не сообщала.

Ранее мы писали, как в Крыму 20 беспилотников атаковали село, где расположена большая военная база РФ.

Напомним, последним был поражен десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска в ночь на 4 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Россия к концу войны может остаться без кораблей.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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