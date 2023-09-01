Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский президент Владимир Путин встретятся в Сочи 4 сентября.

Это подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Данная встреча президентов будет первой после выхода Москвы из зернового соглашения о перевозке из украинских портов продовольствия по Черному морю.

Как уже говорилось, ожидается, что главной темой встречи станет возобновление черноморского судоходного коридора.

Накануне министры иностранных дел Турции и РФ провели переговоры в Москве. А сегодня запланированы переговоры турецкого министра Фидана с Шойгу.

Как мы сообщали, министры иностранных дел Турции и РФ обсудили в Москве вопросы зерновой сделки. Лавров заявил, что Москва готова вернуться к соглашению, как только все пункты меморандума между РФ и ООН будут выполнены. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал ему о своих новых инициативах по восстановлению зерновой сделки, но в них нет гарантий для Москвы.

Ранее немецкое издание написало, что Эрдоган хочет перезапустить зерновое соглашение в расширенном формате.

Также были мнения, что РФ, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки.