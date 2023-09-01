Из одесского порта Южный в море вышли два судна.

Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

У балкера под флагом Либерии указана точка назначения Болгария.

А у второго балкера под флагом Маршалловых островов точка назначения совпадает с отправлением — порт Южный.

Мининфраструктуры сообщает, что суда идут временным морским коридором, в котором не участвует РФ, и направляются в сторону Босфора.

На борту они везут 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата.

Оба балкера стояли в порту Южный еще с начала вторжения.

Тем временем балкер PRIMUS, который вышел из одесского порта в субботу утром, уже находится в порту Стамбула.

Напомним, что на прошлой неделе из акватории Одесского порта вышло второе судно по временному коридору.

Также мы писали о том, что 17 августа первое судно успешно прошло через временный украинский морской коридор.

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