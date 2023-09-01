Балкер Примус. Фото - naftikachronika.gr

Из одесского порта Южный в море вышли два судна.

Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

У балкера под флагом Либерии указана точка назначения Болгария.

А у второго балкера под флагом Маршалловых островов точка назначения совпадает с отправлением — порт Южный.

Мининфраструктуры сообщает, что суда идут временным морским коридором, в котором не участвует РФ, и направляются в сторону Босфора.

На борту они везут 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата.

Оба балкера стояли в порту Южный еще с начала вторжения.

Тем временем балкер PRIMUS, который вышел из одесского порта в субботу утром, уже находится в порту Стамбула.

Первое судно на карте Marine Traffic

Второе судно на карте Marine Traffic

Карта движения судов Marine Traffic

Напомним, что на прошлой неделе из акватории Одесского порта вышло второе судно по временному коридору.

Также мы писали о том, что 17 августа первое судно успешно прошло через временный украинский морской коридор.

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