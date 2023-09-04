Эрдоган и Путин уже встретились в Сочи и сделали первые заявления. Об этом сообщают РосСМИ.

Эрдоган в Россию приехал не один. Вместе с ним были турецкие министры, а также первая леди Эмине Эрдоган. Сама встреча Путина и Эрдогана состоялась в санатории "Русь" в Сочи.

Путин:

- подтвердил, что обсудят Украину;

- говорит, что Москва открыта к переговорам по зерновой сделке;

- рассчитывает на завершение в ближайшее время переговоров по созданию газового хаба в Турции;

- первый блок АЭС "Аккую" в турецком Гюльнаре будет запущен в следующем году.

Эрдоган:

- анонсировал "очень важное" сообщение по зерновой сделке после сегодняшних переговоров.

- главы центробанков двух стран обсудят дальнейшие расчеты в национальных валютах;

- уверен, что страны договорятся о строительстве и второй АЭС;

- рассчитывает на дополнительные самолеты-амфибии от РФ для тушения лесных пожаров.

После этих заявлений президенты перешли к закрытой части переговоров.

Ранее сообщали, что Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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