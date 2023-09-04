В понедельник, 4 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже прибыл с визитом в Россию и встретился с Владимиром Путиным в Сочи.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

На повестке встречи - зерновая сделка, предложение Анкары стать посредником по Украине, транзит российского газа в Европу через Турцию, ситуация в Сирии.

По данным турецких изданий, Эрдоган пробудет в России один день.

Также российские СМИ публикуют первые кадры встречи Путина и Эрдогана в Сочи.

Напомним, что ООН подготовила свой пакет по возобновлению зерновой сделки, который подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний.

Ранее министры иностранных дел Турции и РФ обсудили в Москве вопросы зерновой сделки. Лавров заявил, что Москва готова вернуться к соглашению, как только все пункты меморандума между РФ и ООН будут выполнены. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал ему о своих новых инициативах по восстановлению зерновой сделки, но в них нет гарантий для Москвы.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.