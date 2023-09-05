Появились некоторые подробности из предложений ООН к РФ для перезапуска зерновой сделки.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Эрдоган.

По его словам, генсек ООН предложил механизм посредничества для участия РФ в зерновой сделке без прямого подключения к SWIFT.

Также организация работает над устранением препятствий в сфере страхования российских судов, которые возникли из-за западных санкций.

Ранее Кулеба заявил, что Украина не будет идти на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки. Министр отметил, что украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи и "четко все разъяснили".

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

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