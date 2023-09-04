По итогу переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина договоренностей о возобновлении зерновой сделки достигнуто не было.

Путин повторил позицию, что Россия вернётся в сделку только после выполнения ее условий касательно снятия санкций, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений.

А Эрдоган сказал, что подготовлены некие предложения, которые могут способствовать возобновлению сделки (вероятно, речь идет о предложениях ООН), но без какой-либо конкретики по срокам. Что, в общем-то понятно - выполнение условий России зависит не от Турции и не от ООН, а от западных стран, которые на уступки РФ идти пока не хотят.

Кроме того, Эрдоган дал понять, что не считает "рабочими" варианты вывоза зерна из черноморских украинских портов вне рамок зерновой сделки. По его словам, альтернативные варианты "не соответствуют нормам безопасности".

Путин также дал понять, что Россия будет и дальше сама экспортировать свои продовольствие и удобрения, обходя санкции. В том числе и через пока ещё окончательно не утвержденную схему поставок зерна через Турцию беднейшим странам Африки, которую бы финансировал Катар.