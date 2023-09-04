Украина не будет идти на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки, о которых сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Министр отметил, что украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи и "четко все разъяснили".

"Наша позиция справедлива - мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать", - добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения.

"Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию", - уточнил глава МИД.

Напомним, сегодня в Сочи Эрдоган заявил, что Украине необходимо "смягчить свой подход", чтобы возобновить черноморскую зерновую сделку, из которой Россия вышла в июле.

Также президент Турции говорил, что Анкара подготовила совместно с ООН новое предложение по возобновлению соглашения о зерне, которое предполагает "важные улучшения".

В то же время сообщалось, что по итогам переговоров Эрдогана и Путина договоренностей о возобновлении зерновой сделки достигнуто не было.