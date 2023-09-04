Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам поездки в Сочи назвал главу Кремля Владимира Путина "дорогим другом".

Об этом Эрдоган написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом господином Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня", – говорится в сообщении.

По словам Эрдогана, одним из вопросов, на котором президенты сосредоточили свое внимание, была активизация Черноморской инициативы.

"В этом контексте, в консультации с Организацией Объединенных Наций, мы подготовили новый пакет предложений, который включает значительный прогресс. Я верю, что мы в короткие сроки достигнем решения, которое оправдает ожидания", – добавил турецкий президент.

Также он прокомментировал тему войны в Украине.

"Мы желаем, чтобы продолжающиеся конфликты были как можно скорее прекращены путем установления прочного и справедливого мира на основе международного права. Мы придерживаемся нашего принципиального подхода, согласно которому не будет победителя в войне и проигравшего в мире", – заявил Эрдоган.

Напомним, по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина договоренностей о возобновлении зерновой сделки достигнуто не было.

Путин повторил позицию, что Россия вернётся в сделку только после выполнения ее условий касательно снятия санкций, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений.

В свою очередь Эрдоган дал понять, что не считает "рабочими" варианты вывоза зерна из черноморских украинских портов вне рамок зерновой сделки. По его словам, альтернативные варианты "не соответствуют нормам безопасности".